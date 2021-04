Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Rohbau von Einbrechern heimgesucht

Osnabrück (ots)

Unbekannte begaben sich zwischen Freitagnachmittag (16 Uhr) und Montagmorgen (08 Uhr) in einen Rohbau an der Quebecallee, schnitten mehre Male Kupferkabel ab und flüchteten mit den Kabelstücken in unbekannte Richtung. Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2215 oder 327-3240.

