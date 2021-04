Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Nächtlicher Mülltonnenbrand

Fürstenau (ots)

Am frühen Montagmorgen, gegen 01:15 Uhr, meldeten Anwohner einen Mülltonnenbrand in der Straße An der Hofmühle. Eine Frau war vom Brandgeräusch geweckt worden und hatte die Flammen entdeckt. Die Feuerwehr wurde verständigt und ein Mann unternahm eigene Löschversuche mit einem Gartenschlauch, ohne Erfolg. Fünf Mülltonnen, deren Holzeinfassung und ein in Mitleidenschaft gezogenes Gartenhaus aus Kunststoff wurden von der Feuerwehr Fürstenau gelöscht. Die Brandursache ist zum derzeitigen Standpunkt noch nicht sicher geklärt, eine elektrische Ursache kann allerdings ausgeschlossen werden. Fehlerhaft entsorgte Grillkohle könnte brandursächlich gewesen sein. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.750 Euro. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

