Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte - Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Bohmte (ots)

Ein Bekleidungsgeschäft an der Hunteburger Straße geriet am vergangenen Wochenende ins Visier von Einbrechern. Unbekannte hebelten zwischen Freitagnachmittag (15 Uhr) und Sonntagnachmittag (14.30 Uhr) eine Tür auf und verschafften sich dadurch Zutritt zum Inneren des Gebäudes. Dort brachen der oder die Täter weitere Türen auf, durchwühlten die Räume des Verwaltungstraktes und stahlen Bargeld und eine Kamera. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Polizei in Bohmte bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05471/9710 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell