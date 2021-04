Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum - Brand in der Straße "Kleiner Winkel" - 21-Jährige leicht verletzt

Ankum (ots)

Am Montagmorgen bemerkten Zeugen in der Straße "Kleiner Winkel" eine starke Rauchentwicklung und alarmierten die Polizei und die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte an dem Brandort eintrafen, stand ein Gewächshaus in Flammen und das Feuer griff auf eine Gartenhütte, eine Hecke und ein angrenzendes Carport über. Die Freiwillige Feuerwehr Ankum, die mit ca. 30 Personen im Einsatz war, löschte die Flammen. Eine 21-jährige Anwohnerin erlitt nach ersten Erkenntnissen eine Rauchgasvergiftung und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf und beschlagnahmte den Brandort. Nach ersten Informationen dürfte eine Kerze das Feuer im Gewächshaus ausgelöst haben. Das Gewächshaus, die Gartenhütte und die Hecke wurden durch den Brand zerstört und das Carport stark in Mitleidenschaft gezogen. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell