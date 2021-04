Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Gehrde: Schwerer Unfall auf der B214

Gehrde (ots)

Am Samstagnachmittag ist es auf der B214 (Bersenbrücker Straße) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Gegen 15.40 Uhr befuhr ein 61-jähriger Mann aus Fürstenau mit seinem Transporter die Fasanenstraße in Richtung der Bundesstraße. Er beabsichtigte die B214 geradeaus in Richtung des Mühlenweges zu überqueren und missachtete dabei die Vorfahrt eines 66-jährigen Motorradfahrers, der aus Richtung Bersenbrück auf der B214 unterwegs war. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen dem Motorrad und dem Transporter, wobei der 66-jährige Mann aus Holdorf von seinem Motorrad geschleudert wurde und sich schwer verletzte. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen ist ein Sachschaden entstanden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell