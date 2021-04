Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Unfall auf der L90

Melle (ots)

Am späten Freitagnachmittag ist es auf der L90 (Oldendorfter Straße) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 17.45 war ein 46-jähriger Melleraner mit seinem Volvo auf der L90 aus Melle kommend in Richtung Oldendorf unterwegs und beabsichtigte an einer Einmündung nach rechts weiter auf die L93 zu fahren. Dort rollte er auf den Radweg, auf dem sich ebenfalls eine 16-Jährige mit ihrem Mountainbike befand und in Richtung Melle fuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen Auto und Fahrrad, bei dem sich die 16-jährige aus Melle leicht verletzte. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen ist ein Sachschaden entstanden.

