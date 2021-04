Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Containerbrand auf Schulgelände - Polizei sucht Zeugen

Belm (ots)

Am Freitagabend ist es auf dem Gelände der Johannes-Vincke-Schule in Belm zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei gekommen. Gegen 20.10 Uhr hatten zwei Jugendliche den Brand eines Müllcontainers bemerkt und den Notruf gewählt. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte das Feuer vollständig löschen. Der Container, der sich auf dem Gelände vor dem Eingang des Schulgebäudes in der Straße "Heideweg" befand, brannte vollständig ab. Ein Gebäudeschaden ist nicht entstanden. Die Polizei nahm vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache auf und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter 0541/327-2215 entgegengenommen.

