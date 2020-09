Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Fahrgast ohne Mundschutz bedroht mehrfach Busfahrer

Garßen (ots)

Bereits am vergangenen Montag kam es zu einer Bedrohung gegenüber eines Busfahrers. Dieser hatte eine männliche Person, die um 19:35 Uhr am Schlossplatz in den Bus gestiegen war, auf die Tragepflicht einer Mund-Nase-Bedeckung in Bussen hingewiesen. Nur widerwillig wurde ein Mundschutz angelegt. An der Endhaltestelle in Garßen stieg die Person zunächst aus, beleidigte dann den Busfahrer und drohte, ihn abzustechen.

Freitagabend stiegen vier Personen am Schlossplatz ein, die sich auf der letzten Bank auffällig verhielten. An der Endstation in der Alvernschen Straße stiegen diese vier aus und der Unbekannte von Montag kam hinzu.

Der Busfahrer verriegelte die Türen. Er wurde von den Personen aufgefordert rauszukommen, beschimpft und der Bus mit Steinen beworfen. Anschließend entfernten sich die Personen in Richtung Hundehoopsfeld.

Der Haupttäter wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 20 Jahre alt, südländisches Aussehen, normale Statur, an der rechten Hand einen Verband an zwei Fingern, "Schnäuzer", sprach deutsch ohne Akzent.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Celle unter Tel.: 05141/2770 in Verbindung zu setzen.

