Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen: Unbekannter beschädigt vier Firmenwagen der Deutschen Post - Zeugen gesucht

Neuenkirchen (ots)

In Neuenkirchen hatte es ein Unbekannter zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen auf Fahrzeuge der Deutschen Post abgesehen. Der Täter näherte sich dem Parkplatz des Zustellstützpunktes in der Lindenstraße, auf dem die Firmenwagen am Donnerstag gegen 18 Uhr abgestellt wurden. Dort entnahm er einen Gullideckel aus einem Wasserabfluss und schlug damit die Scheiben von zwei Fahrzeugen des Typs VW Caddy ein. Anschließend machte sich der Unbekannte an zwei weiteren Elektrofahrzeugen zu schaffen und beschädigte diese im Bereich der Ladevorrichtung. Dabei verletzte sich der Täter möglicherweise selbst. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können. Sie werden gebeten, sich unter 05901/961480 zu melden.

