Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diverse Sachbeschädigungen in der Nacht vom 02.10.2020 auf den 03.10.2020 in Alfeld

Hildesheim (ots)

ALFELD - (rob) Zunächst wurde am 03.10.2020 gegen 04:10 Uhr der Brand eines Bücherschrankes gemeldet, der sich auf dem Seminarparkplatz befand. Durch die Freiwillige Feuerwehr Alfeld konnte der Brand kurze Zeit später gelöscht werden. Allerdings wurde der Schrank und mehrere Dutzend Bücher durch das Feuer völlig zerstört. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro. Gegen 04:30 Uhr erging ein weiterer Anruf, dass ein Werbeplakat in einer Bushaltestelle in der Föhrster Straße in Alfeld brennen soll. Auch hier konnte die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Im Umfeld des Alfelder Seminarparkplatzes wurden zudem weitere Sachbeschädigungen bekannt, die vermutlich alle in derselben Nacht begangen wurden. Dabei wurden Teile eines Pavillons, der für eine Veranstaltung in den Oberen Anlagen aufgebaut wurde, vermutlich mit einem scharfen Gegenstand beschädigt. Des Weiteren wurden von einem PKW, der über Nacht auf dem Parkplatz abgestellt war, das Emblem abgerissen. Letztlich kam es zu einer weiteren Sachbeschädigung durch Graffiti an einer Grundstücksmauer zur St. Elisabeth Kapelle. Dort wurde durch die bislang unbekannten Täter ein mehrere Meter großer Schriftzug hinterlassen. Die Gesamtschadenshöhe kann noch nicht genau beziffert werden, dürfte allerdings im unteren vierstelligen Bereich liegen.

Die Polizei hat zu obigen Sachverhalten die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich mit der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/91160 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim



Telefon: 05181/9116-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell