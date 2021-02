Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Unbekannte stehlen Alu-Räder und Navi ++ Autos aufgebrochen ++ Schmierfinken am Werk

Polizei sucht Zeugen ++ Mülltonne brennt

Dillenburg (ots)

Herborn - Unbekannte stehlen Alu-Räder und Navi

In der Nacht von Montag (15.02.2021) auf Dienstag (16.02.2021) machten sich Unbekannte an mehreren Autos auf dem Abstellplatz des Autohauses in der Burger Landstraße zu schaffen. Die Diebe schlugen an drei LKWs ein Dreiecksfenster ein und stahlen das Bordwerkzeug, sowie ein Navigationsgerät heraus. Von zwei Pkws montierten die Unbekannten die Kompletträder auf Alufelgen ab und ließen diese mitgehen. Aus einem Fahrzeug bauten die dreisten Diebe die Scheinwerfer aus. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 5.200 Euro. Die Herborner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen 18:00 Uhr und 06:30 Uhr aufgefallen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn: Autos aufgebrochen

Zwischen 18:00 Uhr, gestern Abend (16.02.2021) und 06:00 Uhr, heute Morgen (17.02.2021), schlugen Unbekannte die Scheibe eines grauen Mercedes Sprinter ein, griff in das Auto und öffneten die Tür. Aus dem Fahrzeuginneren stahlen die Diebe neben einem Bohrer und einem Bohrschrauber noch weitere Werkzeuge. Der Schaden wird mit 1.300 Euro beziffert. Ob die Diebe aus einem weißen Peugeot Boxer etwas stahlen, steht derzeit noch nicht fest. An diesem schlugen die Unbekannten eine Scheibe zwischen 20:00 Uhr und 06:00 Uhr ein. Die Reparatur der Scheibe wird rund 100 kosten. Beide Autos parkten in der Westerwaldstraße. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar- Niedergirmes: Schmierfinken am Werk / Polizei sucht Zeugen

Unbekannte beschmierten zwei, an den Schulhof der August-Bebel-Schule, angrenzende Mauern in der Dammstraße. Mit Farbe brachten die Sprayer mehrere Schriftzüge auf die Wand auf. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und fragt: Wer kann Hinweise zu den bisher Unbekannten geben, die die Graffiti offenbar am Dienstag (16.02.2021,) vor 09:44 Uhr, an der Mauer anbrachten? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Hüttenberg-Hörnsheim: Mülltonne brennt

Gestern Abend brannte eine Mülltonne in der Straße "Lange Fören". Glücklicherweise bemerkten Anwohner die kokelnde Tonne schnell und löschten das Feuer. Nachdem bereits am 04.02.2021 eine Mülltonne brannte, geht die Polizei derzeit davon aus, dass die Tonne vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Der Schaden wird mit 100 Euro beziffert. Wem sind verdächtige Personen gestern Abend gegen 20:00 Uhr im Bereich der "Langen Fören" bzw. an dem dortigen Fuß-/ Feldweg aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Braunfels: auf winterglatter Fahrbahn in Graben gerutscht

Offenbar aufgrund überfrierender Nässe und der daraus resultierenden winterglatten Fahrbahn, brach heute Morgen (17.02.2021), um 07:24 Uhr, das Heck eines Renault Senic aus. Die 58-jährige Fahrerin fuhr auf der Kreisstraße 380 von Tiefenbach kommend in Richtung Braunfels. An der Gefällstrecke bremste die aus einem Braunfelser Stadtteil stammende Frau ihren Renault leicht ab, das Heck des Senic brach aus und das Auto rutschte über die Gegenfahrbahn in den linken Straßengraben. Die 58-Jährige wurde in ihrem Auto eingeklemmt. Mit einer Rettungsschere befreite die herbeigeeilte Feuerwehr die verletzte Frau. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. Der Unfallschaden beläuft sich auf 5.500 Euro.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

