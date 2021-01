Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Taschendiebe entwenden 1.000 Euro Bargeld

Mannheim (ots)

Eine hilfsbereite Geste wurde einer 53-jährigen Frau am Freitagabend (22. Januar) zum Verhängnis, als Taschendiebe sie im Mannheimer Hauptbahnhof bestohlen.

Die Dame befand sich gegen 19:50 Uhr am Gleis 3, als einem Mann unmittelbar vor ihr Kleingeld auf den Boden fiel. In hilfsbereiter Absicht beugte sie sich vor und sammelte es gemeinsam mit dem Unbekannten wieder ein. Erst im Anschluss an ihre Hilfsaktion bemerkte sie ihre offene Tasche und die fehlende Geldbörse.

Diese hatte ein weiterer Unbekannter entwendet, das Bargeld in Höhe von 1.000 Euro herausgenommen und die Geldbörse anschließend weggeworfen.

Im Rahmen einer unmittelbar danach ausgelösten Fahndung der Bundespolizei konnte jedoch keiner der Tatverdächtigen angetroffen werden. Für weitere Ermittlungen werden nun Zeugenaussagen und sehr aussagekräftige Videoaufzeichnungen herangezogen.

Die Bundespolizei rät:

Auch in Zeiten von Kontaktbeschränkungen, Abstandsregeln und verringertem Reiseaufkommen darf die eigene Sorgfalt nicht außer Acht gelassen werden. Taschendiebe sind weiterhin aktiv und an Wertsachen interessiert.

Die Täter gehen meist in Teams vor. Dabei nutzen sie häufig Tricks oder eine vorhandene bzw. selbst verursachte Ablenkung:

Einer lenkt das Opfer ab, einer "zieht" die Beute, andere decken die Tat und nehmen das Gestohlene an sich. Seien sie daher immer besonders wachsam, halten sie Taschen stets geschlossen und tragen sie Wertsachen eng am Körper.

