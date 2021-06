Polizei Düren

POL-DN: Sachbeschädigungen in Nörvenich - Wer hat etwas beobachtet?

Nörvenich (ots)

In der Nacht vom vergangenen Samstag auf Sonntag beschädigten Unbekannte mehrere Pkw mit einem Feuerlöscher. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zwischen 02:00 Uhr und 02:30 Uhr bemerkte ein Zeuge mehrere unbekannte Personen auf der der Ubierstraße. Sie hatten einen Feuerlöscher dabei und liefen in Richtung Ortsmitte. Am Sonntagmorgen stellte der Mann dann fest, dass sein Auto durch Löschschaum beschädigt wurde. Scheinbar hatten die Täter zuerst eine Mülltonne angezündet. Beim anschließenden Löschen, beschädigten sie auch das Kfz. Auch ein weiterer Anwohner stellte am Sonntag Schäden durch Löschschaum an seinem Pkw fest.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die in der Nacht von Samstag (12.06.) auf Sonntag (13.06.) rund um die Ubierstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, ihre Hinweise unter der 02421 949-8125 an den zuständigen Sachbearbeiter zu übermitteln.

