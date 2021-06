Polizei Düren

POL-DN: Unfallbeteiligter und Zeugen gesucht

Kreuzau (ots)

Am Montag kam es auf der Kreuzauer Straße, Ecke Renkerstraße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec- und einem Autofahrer, bei dem der Radfahrer stürzte und verletzt wurde. Der Pkw setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Die Polizei bittet den Autofahrer und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich zu melden.

Am 14.06.2021 gegen 13:00 Uhr befuhr der 52-jährige Radler die Kreuzauer Straße in Richtung Düren. An der Einmündung zur Renkerstraße hielt er sich links, um abzubiegen. Seiner Aussage nach Begann er den Abbiegevorgang, als die Ampel ihm einen grünen Linksabbiegerpfeil zeigte. Aus Richtung Düren kommend wollte zur gleichen Zeit ein dunkler Pkw, vermutlich ein VW Golf, seinerseits nach rechts in die Renkerstraße abbiegen. Dies tat er, nach Angabe des Pedelec-Fahrers aus Heimbach, ohne dabei die Vorfahrt zu gewähren. Der Linksabbieger bremste sein Rad zwar noch ab, konnte aber einen Zusammenstoß und seinen darauf folgenden Sturz nicht mehr abwenden. Der Fahrer des dunklen Wagens hielt nicht an, sondern setzte seine Fahrt fort.

Der Gestürzte suchte selbstständig ein nahegelegenes Krankenhaus auf. Dort attestierte man ihm nach ambulanter Behandlung leichte Verletzungen.

Die Polizei bittet den Fahrer des Pkw, welcher an dem Unfall beteiligt war, sich unter der 02421 949-5213 mit der Polizei Düren in Verbindung zu setzen. Ebenfalls bittet die Polizei einen Mann, der an der Unfallstelle anhielt und mit dem Pedelec-Fahrer sprach, Kontakt aufzunehmen um den Hergang des Unfalls klären zu können.

