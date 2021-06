Polizei Düren

POL-DN: Polizistin bei Einsatz verletzt

Titz (ots)

Am gestrigen Montag unterstützten Beamte der Polizei Düren eine Kontrolle des Veterinäramts. Der Hofbesitzer war nicht mit der Begehung seiner Stallungen einverstanden und schlug einer Polizistin mit der Faust ins Gesicht.

Gegen 15:30 Uhr erreichte die Polizei ein Amtshilfeersuchen des Veterinäramtes. Im Nachgang zu einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz sollte im Rahmen einer Routinekontrolle der Stall eines Hofs in Titz durch eine Veterinärin begangen werden. Drei Beamte der Polizei Düren unterstützten die Tierärztin bei diesem Vorhaben. Auf dem Bauernhof trafen die Einsatzkräfte auf einen Mann, der verbal aggressiv war und die Beamten lautstark aufforderte, sein Grundstück zu verlassen. Obwohl ihm die rechtlichen Grundlagen der Maßnahme mehrfach erläutert wurden, versuchte er, die Veterinärin und die Beamten daran zu hindern, den Stall zu betreten, indem er sich vor die Tür stellte. Als die Polizistin an ihm vorbeiging, schlug er ihr unvermittelt mit der Faust in ihr Gesicht. Trotz weiterer Deeskalationsversuche beruhigte der Mann sich nicht, wehrte sich gegen die Maßnahme und ging die Beamtin ein weiteres Mal an. Beim Versuch, ihm Handfesseln anzulegen, leistete er im weiteren Verlauf erheblichen Widerstand, sodass er schließlich zu Boden gebracht werden musste.

Die Veterinärin konnte die Stallungen begehen, der Mann konnte von anwesenden Beamten beruhigt werden. Die Verletzungen der Polizistin wurden ambulant im Krankenhaus behandelt, sie verblieb dienstfähig. Der Hofbesitzer bekommt nun eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

