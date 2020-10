Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Lebensgefahr nach Musikveranstaltung - Bundespolizei im Einsatz gegen Gleisüberscheiter - Gesuchte Person festgenommen

Bochum - Essen (ots)

Heute Morgen (11. Oktober) kam es nach einer Musikveranstaltung im Bereich des Bahnhofs in Bochum-Ehrenfeld zu zahlreichen Gleisüberschreitungen. Einsatzkräfte der Bundespolizei verhinderten weitere und nahmen eine per Haftbefehl gesuchte Person fest.

Gegen 1 Uhr informierte die Bahn die Bundespolizei über zahlreiche Gleisüberschreitungen im Bereich des Bahnhofs in Bochum-Ehrenfeld. Daraufhin wurden Einsatzkräfte der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit der Bundespolizei zu der Örtlichkeit entsandt.

Vor Ort konnte festgestellt werden, dass es in einem alten Bahngebäude zu einer Musikveranstaltung gekommen war. In der Spitze sollen sich dort mehr als 200 Personen aufgehalten haben. Zusammen mit der Bochumer Polizei wurde die Veranstaltung, für welche kein Verantwortlicher festgestellt werden konnte, beendet. Entlang der Gleisanlagen postierten sich Einsatzkräfte, um weitere Gleisüberschreitungen zu verhindern.

Ein 21-jähriger Gleisüberschreiter aus Essen wurde durch Bundespolizisten überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts in Essen vorlag. Er wurde daraufhin festgenommen und in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Dort wird er voraussichtlich noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Insgesamt leitete die Bundespolizei fünf Bußgeldverfahren wegen unerlaubten Aufenthalts im Gleisbereich ein. In dem betroffenen Streckenabschnitt ordnete die Bundespolizei eine reduzierte Geschwindigkeit für Züge an. Gegen 3 Uhr wurde der Einsatz in Ehrenfeld beendet.

Bereits am Freitagmorgen (9. Oktober) kam es zu einem Einsatz am Bahnhof Bochum-Ehrenfeld, nachdem dort mehrere Personen eine S-Bahn blockiert hatten, um diese mit Lackfarbe zu besprühen. Siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4729922 *ST

