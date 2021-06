Polizei Düren

POL-DN: Zwei Fahrradfahrer bei Verkehrsunfällen schwer verletzt

Düren/ Titz (ots)

Am Montagabend ereigneten sich in Düren und in Titz Unfälle, bei denen Fahrradfahrer schwer verletzt wurden.

Gegen 20:00 Uhr stand ein Autofahrer von Binsfeld aus kommend auf der Römerstraße an der Ampelkreuzung mit der Euskirchener Straße. Er beabsichtigte nach rechts in Richtung Friedrich Ebert Platz abzubiegen. Als die Ampel auf Grün sprang, fuhr er langsam in die Kreuzung ein, übersah dabei jedoch einen 46 Jahre alten Radfahrer, der die Euskirchener Straße aus Richtung Innenstadt kommend im Bereich des Fußgängerüberweges querte. Die Fußgängerampel zeigte zu diesem Zeitpunkt ebenfalls Grün. Beide Verkehrsteilnehmer konnten einen Zusammenstoß nicht verhindern.

Der Radfahrer stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu, so dass die Besatzung eines Rettungshubschraubers den Mann aus Düren in ein Klinikum transportieren musste. Der 24-jährige Autofahrer aus der Nähe von Idar-Oberstein blieb unverletzt und verzichte auf eine Behandlung durch Rettungskräfte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 1700 Euro.

Auf der L 19 bei Jackerath kam es gegen 19:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Trecker und einem Radfahrer. Der 54 Jahre alte Fahrer des Treckers aus Titz war mit seinem Fahrzeug auf dem Radweg unterwegs, der parallel zur L 19 verläuft und für landwirtschaftlichen Verkehr freigegeben ist. Kurz vor einer Linkskurve kam ihm ein Radfahrer entgegen, der in Richtung Autobahn fuhr. Der Traktorfahrer gab an, dass er den Fahrradfahrer wegen der tiefstehenden Sonne zu spät gesehen habe und nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte.

Der Radfahrer, ein 46-Jähriger aus Bedburg, prallte gegen den Reifen des Kraftfahrzeugs und stürzte. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Der Sachschaden liegt bei etwa 1000 Euro.

