POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugen gesucht: Fahrradfahrerin angefahren und vom Unfallort geflüchtet

Karlsruhe (pol) - Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker fuhr am 10.10.2020 gg. 10.45 Uhr in der Pfalzstraße im Karlsruher Stadtteil Daxlanden eine 49jährige Radfahrerin an und brachte sie mit ihrem Fahrrad zu Fall. Die genaue Unfallörtlichkeit ist noch nicht bekannt. Der Unfallverursacher, der mit einem schwarzen Kleinwagen unterwegs war, fuhr dann vermutlich in Richtung Vorderstraße weiter, ohne sich um die nicht unerheblich verletzte Frau zu kümmern bzw. die Polizei oder den Rettungsdienst zu informieren. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 200 EUR. Am unfallflüchtigen Fahrzeug, nach Auskunft der Radfahrerin ein Audi, könnten Schäden im Bereich der rechten Fahrzeugseite und der Motorhaube vorhanden sein. In dem Pkw sollen sich als Fahrer und Beifahrer zwei jüngere Männer südländischen Aussehens befunden haben, von denen keine nähere Beschreibung existiert. Der Wirt einer nahegelegenen Pizzeria leistete der unter Schock stehenden Frau, die ihr Fahrrad bis zum Lokal schieben konnte, erste Hilfe.Mit zeitlichem Verzug wurde die Polizei verständigt. Die Radfahrerin zog sich durch den Sturz Verletzungen im Bereich der Schulter, den Knien, der Hüfte und im Gesicht zu. Zudem besteht der Verdacht einer Gehirnerschütterung. Bei der Aufnahme des Sachverhalts durch Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-West war die Frau nur bedingt vernehmungsfähig. Der Unfallhergang wurde nach ihren Angaben rekonstruiert. Das Polizeirevier Karlsruhe-West bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0721/666 3611.

