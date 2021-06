Polizei Düren

POL-DN: Unfall: Autofahrerin unter Drogeneinfluss, Zeugen gesucht

Düren (ots)

In Arnoldsweiler wurde am Montagmittag eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ob ihr Drogenkonsum zum Unfallgeschehen beigetragen hat, ist Bestandteil der nun eingeleiteten Ermittlungen. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich zu melden.

Gegen 13:15 Uhr wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall in die Straße "Talbenden" gerufen. Hier war ein Pkw nach rechts von der Fahrspur abgekommen und gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Auto geprallt. Die 30 Jahre alte Fahrerin aus Niederzier gab bei der Unfallaufnahme an, die Fahrweise eines anderen Wagens habe sie dazu gezwungen, nach rechts zu lenken, wo es dann zur Kollision mit dem parkenden Auto kam. Das andere Fahrzeug sei bereits im Kreisverkehr an der Bahnhofstraße/Neue Straße links an ihr vorbei und dabei über die dortige Mittelinsel gefahren. Anschließend habe das nun auf der Straße Talbenden vor ihr fahrende Auto an der Kreuzung zur Neue Straße stark gebremst, weshalb der 30-Jährigen nur eine Ausweichen nach rechts blieb, wo sie dann gegen das Heck des stehenden Wagens fuhr. Besagtes Fahrzeug fuhr anschließend weiter. Bei den Beamten entstand der Verdacht, dass die Frau aus Niederzier unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte, ein bei ihr durchgeführter Drogentest bestätigte dies. Deshalb wurde ihr im Krankenhaus, in welches sie zur ambulanten Behandlung ihrer Verletzungen gebracht worden war, eine Blutprobe entnommen. Ein in ihrem Auto mitfahrendes Kind im Alter von sechs Jahren blieb unverletzt.

Zeitgleich führten weitere Beamte Ermittlungen zu dem anderen Wagen durch, der möglicherweise am Unfallgeschehen beteiligt war. Dessen Fahrerin gab an, das Unfallgeschehen nicht bemerkt zu haben.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

