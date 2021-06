Polizei Düren

POL-DN: Messerangriff: Zeugen gesucht

Düren (ots)

Die Ermittlungen zu einer gefährlichen Körperverletzung auf einem Parkplatz in der Innenstadt dauern bereits seit beinahe drei Wochen an. Weitere Zeugenaussagen könnten die Tataufklärung entscheidend voranbringen.

Die Tat, bei der ein 26 Jahre alter Dürener schwer verletzt wurde, ereignete sich bereits am Sonntag, den 30. Mai 2021. Auf einem Supermarktparkplatz an der Straße "Am Pletzerturm" war es gegen 13:15 Uhr zu Streitigkeiten zwischen zwei Männern gekommen, in deren Verlauf einer der beiden durch einen Messerstich verletzt wurde. Der Angreifer flüchtete anschließend mit einem Pkw vom Tatort. Der 26-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und operiert, wobei zunächst auch eine bestehende Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte. Die Ermittlungen führten noch am Tattag auf die Spur eines 47-jährigen Mannes aus Düren.

Im Zuge der seither andauernden Ermittlungen wurden unter anderem Zeugen und die beiden beteiligten Männer vernommen, auch Spuren an einem Pkw wurden untersucht. Nunmehr bittet der zuständige Ermittler der Kriminalpolizei mögliche weitere Zeugen, sich zu melden, die den Vorfall auf dem Parkplatz für Behinderte, unmittelbar am Eingang zum dortigen Supermarkt, beobachtet haben und/oder Angaben hierzu machen können. Er ist unter der Telefonnummer 02421 949-8127 zu erreichen, außerhalb der üblichen Bürodienstzeiten nimmt die Leitstelle der Polizei

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell