Polizei Düren

POL-DN: Motorradunfall auf der Panoramastraße

Nideggen (ots)

Am Mittwochabend stürzte ein Motorradfahrer auf der Panoramastraße. Er wurde schwer verletzt.

Immer wieder kommt es auf der L218 zwischen Vossenack und Nideggen-Schmidt zu schweren Verkehrsunfällen. Nachdem bereits am vergangenen Sonntag ein Kradfahrer verunglückte (unsere Meldung von Montag; https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/8/4941111), stürzte gestern ein 21-jähriger Motorradfahrer, der die auch als Panoramastraße bekannte Strecke von Schmidt in Richtung Vossenack befuhr. Aus bisher noch nicht geklärter Ursache verlor der junge Mann aus Geilenkirchen in einer Linkskurve die Kontrolle über seine Maschine, stürzte und rutschte nach rechts in den angrenzenden Straßengraben.

Die eingesetzten Rettungskräfte forderten einen Hubschrauber an, der den Verletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus brachte. Größerer Sachschaden entstand nicht.

