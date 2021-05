Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Jünkerath (ots)

In der Nacht vom 26.05.2021 zum 27.05.2021 kam es in Jünkerath erneut zu mehreren Fällen von Sachbeschädigung. Durch bislang unbekannte Täter wurden neben mehreren PKW's auch ein Fenster eines Wohnhauses vermutlich mit Stahlkugeln beschossen und hierdurch beschädigt. Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder den unbekannten Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen.

Telefon: 06551-9420

E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de

