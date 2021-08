Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht ++ Nach Feuer an Pkw sucht Polizei Zeugen ++

Landkreis Osterholz (ots)

Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

Hambergen. Bislang unbekannte Täter versuchten zwischen Samstagnachmittag und dem frühen Sonntagmorgen in ein Einfamilienhaus in der Heilsdorfer Straße einzubrechen. Dazu hebelten sie scheinbar erfolglos an der Hauseingangstür und flüchteten anschließend unerkannt. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich. Mögliche Zeugen werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei Osterholz gebeten.

Nach Feuer an Pkw sucht Polizei Zeugen

Worpswede. In der Nacht zu Montag brannte ein Mercedes, der im Seitenraum auf dem Grünstreifen in der Straße "Am Hasenmoor" abgestellt war. Die auf dem angrenzenden Grundstück wohnenden Besitzer, wurden kurz vor 01:00 Uhr am Montagmorgen selbst auf das Feuer aufmerksam und löschten es sofort ab. Die Freiwillige Feuerwehr Worpswede hielt vor Ort eine Brandnachschau, um ein Wiederaufflammen auszuschließen. Durch das Feuer wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen zur Brandursache sofort aufgenommen. Nach ersten Ergebnissen gehen die Beamten/-innen von einer möglichen Brandstiftung aus. Die Ermittlungen zum Geschehen dauern derzeit an. Mögliche Zeugen werden nun um Hinweise zum Geschehen oder Auffälligkeiten in der Umgebung gebeten. Diese Hinweise nimmt die Polizei Osterholz unter 04791/3070 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell