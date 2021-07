Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Werkzeugdiebe ermittelt ++ Einbrecher erbeuten Schmuck ++ A1 nach Unfall voll gesperrt ++ 42-Jährige verliert nach geplatztem Reifen auf A27 Kontrolle über Fahrzeug ++

Landkreis Verden

Werkzeugdiebe ermittelt

Dörverden. Bislang unbekannte Täter drangen zwischen vergangenem Samstag und Montag auf bislang unbekannte Weise in ein Amtsgebäude in der Sympherallee und stahlen mehrere Werkzeuge. Anschließend flüchteten sie unerkannt und ließen einen vierstelligen Sachschaden zurück. Die Polizei Verden hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen und die mutmaßlichen Täter bereits gefasst. Einem 56-jährigem Zeugen waren entsprechende Werkzeuge auf einem Online-Verkaufsportal aufgefallen und er hatte die Polizei eingeschaltet. Die Polizei Verden hatte einen 34-Jährigen aus dem Landkreis Verden ausgemacht, der die gestohlenen Gegenstände scheinbar zum Verkauf anbot. Das entsprechende Diebesgut wurde bei einer Durchsuchung bei dem Mann sichergestellt, die das Amtsgericht Verden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Verden angeordnet hatte. Nach den bisherigen Erkenntnissen richten sich die Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl und dem Verkauf der Werkzeuge gegen drei Personen im Alter von 34 bis 39 Jahren. Die Auswertungen der Polizei zum genauen Geschehen dauern derzeit an.

Einbrecher erbeuten Schmuck

Langwedel/Völkersen. Bislang unbekannte Täter brachten zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag in ein Wohnhaus in der "Rotenburger Straße" ein und durchsuchten die Räume nach Diebesgut. Nachdem sie Schmuck an sich genommen hatten, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Polizei Verden hat die Ermittlungen umgehend aufgenommen. Der Sachschaden wird ersten Erkenntnissen zufolge auf mehrere hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeugen werden unter 04231/8060 um Hinweise an die Polizei Verden gebeten.

34-Jähriger auf E-Scooter gestoppt

Verden. Ein 34-Jähriger musste seine Fahrt auf einem E-Scooter am Donnerstagmittag stoppen, nachdem die Polizei Verden ihn kontrollierte. Der Mann fuhr mit dem Scooter im Berliner Ring, als er den Beamten/-innen begegnete und plötzlich flüchten wollte. Bei der späteren Kontrolle stellte sich heraus, dass er scheinbar unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr unterwegs war. Nach einem positiven Urintest wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Für den E-Scooter bestand außerdem kein Versicherungsschutz, der für die Fahrt notwendig war. Das Fahrzeug wurde vorsorglich einbehalten. Auf den 34-Jährigen kommen nun Ermittlungen wegen Fahrens unter Einfluss von Drogen und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu.

Frau bei Unfall schwer verletzt

Achim/A1. Eine 45-jährige Fahrerin eines Opel fuhr am Donnerstagmittag aus bislang unbekannter Ursache auf der Autobahn 1 in Höhe Achim auf einen LKW eines 49-Jährigen auf. Beide Fahrzeuge waren in Fahrtrichtung Hamburg unterwegs, als der Unfall geschah. Die 45-Jährige zog sich ersten Erkenntnissen zufolge schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten sie zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Die Freiwillige Feuerwehr Uphusen war vor Ort mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Der Opel musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf rund 5.500 Euro geschätzt. Während der Arbeiten an der Unfallstelle mussten zwei der drei Fahrstreifen für rund 45 Minuten gesperrt werden, sodass es zu Verkehrsbehinderungen kam.

A1 nach Unfall voll gesperrt

Oyten/A1. Ein 62-jähriger Fahrer eines LKW scherte ersten Informationen zufolge am Freitagmorgen auf der Autobahn 1 in Höhe des Parkplatzes Thünen bei Oyten vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen aus, um ein Fahrzeug vor sich zu überholen und übersah dabei scheinbar einen Peugeot einer 64-Jährigen. Die Frau kam auf dem mittleren Fahrstreifen von hinten und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zum Aufprall kam. Nach ersten Erkenntnissen drehte sich der Peugeot um sich selbst und kam auf dem mittleren Fahrstreifen zum Stehen.

Die 64-Jährige zig sich leichte Verletzungen zu und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Peugeot konnte nur noch abgeschleppt werden. Ein Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden. Die A1 musste während der Arbeiten an der Unfallstelle für mehrere Stunden voll gesperrt werden, sodass der Verkehr über den Parkplatz Thünen an der Unfallstelle vorbeigelenkt wurde. Dadurch kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Stau in Fahrtrichtung Hamburg.

42-Jährige verliert nach geplatztem Reifen auf A27 Kontrolle über Fahrzeug

Langwedel/A27. Am frühen Freitagmorgen verlor eine 42-jährige Fahrerin eines Mercedes Sprinter scheinbar aufgrund eines geplatzten Reifens die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte auf der Autobahn 27 in Höhe Langwedel in Fahrtrichtung Walsrode in die Mittelschutzplanke. Der Mercedes fiel anschließend auf die Fehrzeigseite und schleuderte über die Fahrbahn in die Außenschutzplanke. Die 42-Jährige und ein 64-jähriger Mitfahrer zogen sich nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen zu und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Drei weitere Insassen verletzten sich demnach nicht. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Der rechte Fahrstreifen musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden, sodass es zu Verkehrsbehinderungen kam.

