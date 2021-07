Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Zeugen gesucht: Glasscherben in Sportrasen festgestellt ++ Einbrecher flüchtet ohne Erfolg ++

Landkreis Osterholz (ots)

Zeugen gesucht: Glasscherben in Sportrasen festgestellt

Ritterhude. Am Mittwochmorgen entdeckte ein 27-jähriger Passant Glasscherben im Rasen eines Sportplatzes in der Straße "Am Hang" und meldete dies der Polizei Ritterhude. Vor Ort stellte die Polizei fest, dass Glasscherben gefährlich aus dem Rasen ragten. Die Ermittlungen zu dem Sachverhalt wurden aufgenommen und die aufgefundenen Glasscherben sichergestellt. Nach ersten Erkenntnissen verletzte sich glücklicherweise niemand. Die genauen Umstände, wie die Scherben in den Rasen gelangten und der Tatzeitraum werden derzeit ermittelt. Die Polizei kann aufgrund der Auffindesituation eine vorsätzliche Tat nicht ausschließen. Die Polizei Ritterhude bittet mögliche Zeugen verdächtiger Umstände unter 04292/811740 um Hinweise. Sollten ähnliche Vorfälle festgestellt werden, sollte die Situation nicht verändert und die Polizei gerufen werden, die den Ort in Augenschein nimmt.

Einbrecher flüchtet ohne Erfolg

Osterholz-Scharmbeck. Ein bislang unbekannter Täter versuchte in der Nacht zu Freitag in ein Firmengebäude in der Straße "Auf dem Kamp" einzubrechen. Eine 64-jährige Anwohnerin wurde aufmerksam, woraufhin der Täter scheinbar von der Tat abließ und flüchtete. Ein geringer Sachschaden ist entstanden, Diebesgut wurde nach ersten Erkenntnissen nicht erlangt. Mögliche Zeugen werden unter 04791/3070 um Hinweise gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell