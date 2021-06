Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Öhningen) Motorbootführer mit 2 Promille auf dem Untersee unterwegs

Öhningen (ots)

Im Rahmen einer Streifenfahrt am gestrigen Sonntag, 27.06.2021, fiel der Besatzung der Wasserschutzpolizeistation Konstanz östlich des Bojenfelds des Campingplatzes Wangen am Untersee ein sehr rasant fahrendes Motorboot auf.

Dieses war, nachdem es stark beschleunigte, in ca. 30 bis 40 Metern Abstand zum Ufer in Gleitfahrt unterwegs, ehe es kurz vor dem Liegeplatz in Öhningen einer Kontrolle unterzogen wurde.

Dabei stellten die Beamten bei dem 50-jährigen Bootsführer starken Atemalkoholgeruch, sowie körperliche und sprachliche Ausfallerscheinungen fest.

Eine anschließende Blutentnahme ergab einen Wert von 2 Promille, weshalb der Mann nun mit einer Starfanzeige zu rechnen hat.

