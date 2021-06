Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkrs. KN) Unfallflüchtiger hinterlässt nach Rempler falsche Nummer - Polizei sucht Zeugen (26.06. - 27.06.2021)

Engen (ots)

Im Parkhaus "Am Maxenbuck" ist ein Unbekannter am Wochenende in der Zeit zwischen Samstag 13 Uhr und Sonntag, 16 Uhr beim Ein- oder Ausparken gegen einen dort geparkten, schwarzen Audi A5 Cabrio gefahren. Der Audi wurde hierdurch am rechten vorderen Kotflügel beschädigt. Der Unbekannte hinterließ zwar einen Zettel mit einer Telefonnummer, diese gibt es aber nicht. Ohne der Polizei zusätzlich den Unfall zu melden, entfernte sich der Unfallverursacher. Die Polizeiposten Engen sucht nun unter 07733/9409-0 nun Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell