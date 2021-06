Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Diebe haben es auf Dekorationsblumen abgesehen (26.06.2021)

Vöhrenbach (ots)

Diebe haben in der Nacht von Freitag auf Samstag von mehreren Häusern Deko-Schmuck gestohlen. Unbekannte entwendeten Blumenampeln und Blumentöpfe mit Dekorationsblumen, die sich an und vor Gebäuden in der Hagenreutestraße, Adolf-Heer-Straße und Johann-Peter-Hebel-Straße befanden. Der Sachwert des Diebesgutes beträgt nach Angaben der Polizei mehrere hundert Euro. Personen, die Hinweise auf die Blumendiebe geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Furtwangen, Telefon 07723 92948-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell