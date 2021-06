Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen

Kreis Tuttlingen) Autofahrerin gerät auf der Autobahn ins Schleudern (28.06.2021)

Geisingen (ots)

Einen Unfall verursacht hat eine Autofahrerin am frühen Montagmorgen gegen 0.30 Uhr auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Engen und Geisingen. Eine 34-jährige Audi A 4 Fahrerin fuhr in Richtung Stuttgart und kam wegen zu hoher Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte der Audi gegen eine Leitplanke, schleuderte über die Fahrbahnen und krachte schließlich gegen die Mittelleitplanke. Das Auto kam entgegengesetzt zur Fahrtrichtung auf der linken Fahrspur zum Stehen. Die Fahrerin war allein im Auto und blieb unverletzt. Am Auto und an den Leitplanken entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell