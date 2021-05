Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrer missachtet Vorfahrt eines Autos und wird bei Unfall schwer verletzt (19.05.2021)

Konstanz (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Radfahrer ist es am Mittwochmittag an der August-Borsig-Straße auf die Fritz-Arnold-Straße gekommen. Der 27-jährige Radfahrer bog gegen 12.15 Uhr von der August-Borsig-Straße nach links auf die Fritz-Arnold-Straße ab, ohne auf einen bevorrechtigten VW Up eines 33-jährigen Autofahrers zu achten, der auf der Fritz-Arnold-Straße stadtauswärts unterwegs war. Bei einem heftigen Zusammenstoß wurde der Radfahrer gegen Motorhaube, Frontscheibe und Dach des VW Up´s geschleudert und hierbei schwer verletzt. Nach einer Erstbehandlung durch die mit einem Notarzt eintreffenden Rettungskräften und einem vorläufigen Transport in die Konstanzer Klinik wurde der lebensgefährlich verletzte Radfahrer in der Folge mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum nach VS-Villingen geflogen. Am Rad und dem Auto entstand bei dem Unfall rund 8000 Euro Sachschaden. Im Auftrag der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger mit der Unfallermittlung beauftragt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich im Anschluss an die Unfallaufnahme um den Abtransport der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge.

