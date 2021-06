Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) - Schlüsselbeinbruch nach Unfall mit Pedelec

Konstanz (ots)

Am Sonntag kam es auf der Bettnanger Straße in Moos zu einem Unfall mit einer verletzten Person. Ein 57-jähriger Mann war dort mit seinem Pedelec unterwegs. Aus unbekannten Gründen fuhr er nach rechts in den Grünstreifen und stürzte. Hierbei brach er sich das Schlüsselbein und musste im Krankenhaus versorgt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell