Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg- Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Zwischen Donnerstag, 04. Februar 2021, 17.00 Uhr, und Freitag, 05. Februar 2021, 07.00 Uhr, kam es in der Straße Lankumer Feldweg bei einer dortigen Schule zu einer Sachbeschädigung. Ein bisher unbekannter Täter besprühte mehrere Wände mit Farbe. Der entstandene Sachschaden ist auf ca. 250 Euro geschätzt worden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) in Verbindung zu setzen.

