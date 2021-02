Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Cloppenburg/Lastrup

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Polizeioberkommissar Thomas Schwarte folgt auf Heiko Guschmann

Am 30. Dezember 2020 verabschiedete die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Polizeioberkommissar Heiko Guschmann von der Polizeistation Lastrup.

Auf ihn folgt nun Polizeioberkommissar Thomas Schwarte. Dieser könnte den Bürgerinnen und Bürgern im Südkreis Cloppenburg durchaus bekannt sein, da er bereits seit 1996 in diesem Bereich tätig ist. Zusammen mit Polizeioberkommissar Werner Morhaus besetzt er ab sofort die Dienststelle in Lastrup.

Am 01. Oktober 1979 begann er seine Ausbildung bei der Polizei Niedersachsen. Nach Stationen in der Polizeidirektion Hannover und der Polizeiinspektion Oldenburg wurde er zum 01. Oktober 1986 in die Polizeiinspektion Cloppenburg versetzt.

Seit dem 01. April 1996 bestreift er den Bereich des Südkreises. Hier wurde er zunächst bei der Polizeistation Löningen und zuletzt bei der Polizeistation Essen (Oldb.) eingesetzt.

Thomas Schwarte ist verheiratet, hat drei Söhne und zwei Enkelkinder.

Bürgermeister Michael Kramer freut sich insbesondere auf eine gute Zusammenarbeit zwischen der Gemeindeverwaltung und dem neuen Kollegen in der Lastruper Polizeistation. "Ich bin mir sicher, dass sich Thomas Schwarte schnell auf seinem neuen Posten einarbeiten wird. Schließlich kommt er aus der Region, kennt Land und Leute und deren Charakter und Besonderheiten. Und mit Werner Morhaus hat er einen Kollegen an seiner Seite, der schon einige Jahre hier in Lastrup im Einsatz ist", so Kramer.

Polizeidirektor Walter Sieveke, Leiter Einsatz der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, freut sich bei der Polizeistation Lastrup einen erfahrenen Kollegen begrüßen zu können, der sowohl Land und Leute, als auch die Arbeit auf einer Polizeistation bestens kennt.

Hinweis: Aufgrund der aktuellen Corona-Situation wurde auf einen gemeinsamen Fototermin verzichtet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell