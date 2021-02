Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 04. Februar 2021, gegen 17.45 Uhr, wurde ein 27-jähriger PKW-Fahrer, der in Damme wohnhaft ist, in der Straße Rathausplatz kontrolliert. Überprüfungen ergaben, dass der 27-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Steinfeld- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 04. Februar 2021, gegen 16.50 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 42-jährigen PKW-Fahrer, der in Steinfeld wohnhaft ist, in der Bahnhofstraße. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 42-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Vechta- Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Freitag, 05. Februar 2021, gegen 00.46 Uhr, wurde ein 27-jähriger PKW-Fahrer aus Rumänien in der Friesenstraße kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle bestand für die Beamten der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,25 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe, die Untersagung der Weiterfahrt sowie die Einleitung eines Strafverfahrens.

Dinklage- Verkehrsunfallflucht/ Zeugen gesucht

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, kam es am Mittwoch, 03. Februar 2021, zwischen 11.00 Uhr und 18.00 Uhr, in der Drostestraße auf dem Parkplatz vor einem Gartencenter zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen silbernen Daimler Viano, sodass ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro entstand. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung gekümmert zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel. 04443-977490) entgegen.

Vechta- Verkehrsunfallflucht/ Zeugen gesucht

Am Donnerstag, 04. Februar 2021, zwischen 13.50 Uhr und 14.00 Uhr, kam es in der Oyther Straße auf einem dortigen Parkplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten schwarzen Audi A4 und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung gekümmert zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Dinklage/Bünne- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 04. Februar 2021, gegen 15.10 Uhr, kam es in der Badberger Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 69-jähriger Motorradfahrer aus Dinklage befuhr die Badberger Straße stadtauswärts. Ausgangs einer Linkskurve kam er vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit nach rechts von der Straße ab und in einem Graben zum Stehen. Der 69-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Vechta- Geschwindigkeitsüberwachung

Am Donnerstag, 04. Februar 2021, zwischen 11.00 Uhr und 12.00 Uhr, führten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte Geschwindigkeitsmessungen in der Falkenrotter Straße durch. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten insgesamt neun Geschwindigkeitsüberschreitungen fest. Acht Verstöße lagen im Verwarngeldbereich. Die höchste gemessene Überschreitung betrug 74 km/h bei erlaubten 50 km/h. Ein Bußgeldverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell