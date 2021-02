Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg- Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Donnerstag, 04. Februar 2021, gegen 17.15 Uhr, wurde in der Straße Soestensteig ein 25-jähriger PKW-Fahrer, der in Cloppenburg wohnhaft ist, nach einem Rotlichtverstoß kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle bestand für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe, die Untersagung der Weiterfahrt sowie die Einleitung eines Strafverfahrens.

