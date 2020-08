Polizei Hagen

POL-HA: Fahren unter Drogeneinfluss - Festnahme

Hagen (ots)

Ein 21-Jähriger aus den Niederlanden wurde in der Nacht von Donnerstag (13.08.2020) auf Freitag bei einer Verkehrskontrolle festgenommen. Der Mann fiel gegen 01.00 Uhr einer Polizeistreife auf, als er mit seinem Kia die Wehringhauser Straße befuhr. Bei der Kontrolle verlief eine Drogenvortest positiv. Der 21-Jährige musste für eine Blutprobe mit zur Wache. Da er in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde ihm durch die Beamten eine Sicherheitsleistung in dreistelliger Höhe angeboten. Diese konnte der Mann nicht entrichten, so dass er vorläufig festgenommen wurde. (ts)

