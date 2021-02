Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne- Unregelmäßigkeiten in Zusammenhang mit Impfterminen

Am Mittwoch, 03. Februar 2021, wurde die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta durch Verantwortliche des Impfzentrums in Lohne darüber in Kenntnis gesetzt, dass es im Zusammenhang mit der Impfterminvergabe gegen das Corona-Virus zu Unregelmäßigkeiten gekommen sei.

Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta haben die Ermittlungen aufgenommen und stehen in engen Austausch mit dem Impfzentrum sowie dem Landkreis Vechta.

Nach ersten Befragungen konnten bisher keinerlei Hinweise auf strafbare Handlungen erlangt werden. Die Ermittlungen zu den festgestellten Auffälligkeiten und Ursachen dauern an. Bürgerinnen und Bürger, die bei der weiteren Aufklärung der Umstände behilflich sein könnten, können sich mit der Polizei in Vechta (Tel. 04441-9430) oder mit der Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell