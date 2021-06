Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg-Fützen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Zweiradfahrerin bei Unfall verletzt (28.06.2021)

Blumberg (ots)

Verletzungen zugezogen hat sich eine Motorradfahrerin am Montag gegen 7.30 Uhr auf der Kreuzung der Straßen "Zubergasse / Vitusstraße". Eine 52-jährige Mini Fahrerin bog von der Vitusstraße auf die Zubergasse ein und übersah dabei eine vorfahrtsberechtigte 17-Jährige, die mit einer 125 ccm Maschine vorbeifuhr. Dadurch kam es zum Zusammenstoß, bei dem sich die Zweiradfahrerin schwere Verletzungen zuzog. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Die Mini Fahrerin blieb unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell