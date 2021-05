Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Einbruch in ein Gartenhaus

Lippe (ots)

(rf) In der Nacht zu Samstag brechen unbekannte Täter in ein Gartenhaus in der Marienstraße ein und entwenden u.a. mehrere Werkzeuge. Hinweise auf verdächtige Wahrnehmungen erbittet die Polizei Lippe unter 05231 6090.

