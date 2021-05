Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer

Lippe (ots)

(rf) Am Freitag, 21.05.2021 hält am frühen Abend auf dem Lopshorner Weg eine 25-jährige Autofahrerin aufgrund von Gegenverkehr vor einer rechtsseitig auf der Fahrbahn befindlichen Verkehrsinsel. Nach Passieren des Gegenverkehrs beabsichtigt die Autofahrerin links an der Verkehrsinsel vorbeizufahren. Beim Anfahren nach links wird sie von einem von hinten kommenden 47-jähriger Fahrradfahrer überholt, der mit seinem Fahrrad auf der Fahrbahn links am wartenden Pkw vorbeifahren will. Es kommt zum Zusammenstoß, bei dem der Fahrradfahrer stürzt und sich leichte Verletzungen zuzieht.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell