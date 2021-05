Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Vorfahrt genommen.

Am späten Donnerstagnachmittag übersah ein 48-jähriger Autofahrer einen vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer auf der Detmolder Straße. Der Mann aus Oerlinghausen wollte von der Grester Straße nach links auf die Detmolder Straße abbiegen. Dabei kollidierte er mit dem 39-jährigen Motorradfahrer aus Bielefeld. Der Bielefelder wurde in den Graben geschleudert und leicht verletzt. Für die Unfallaufnahme wurde die Detmolder Straße in Fahrtrichtung Lage zeitweise gesperrt. Der Verletzte wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 6000 Euro.

