POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbrecher scheitern.

Lippe (ots)

Zwischen 16:30 und 19:30 Uhr am Donnerstag versuchten Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schloßstraße einzudringen. Die Tür hielt den Hebelversuchen der Täter stand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, informieren bitte das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090.

