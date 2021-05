Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Korrekturmeldung fehlende Ortsangabe - Bei Rot Radfahrer angefahren.

Lippe (ots)

Eine 92-jährige Autofahrerin fuhr am Mittwoch gegen 11:15 Uhr bei für sie Rot zeigender Ampel einen 14-jährigen Jungen auf dem Fahrrad an und beging Fahrerflucht. Sie touchierte den Teenager, der bei Grünlicht die Fußgängerampel an der Wasserfuhr mit Freunden überqueren wollte. Er stürzte auf den Gehweg, doch die Fahrerin hielt nicht an. Ein aufmerksamer Zeuge, der hinter der Unfallverursacherin fuhr, folgte der Frau und konnte sie schließlich zum Anhalten bewegen. Der 14-Jährige wurde ambulant im Klinikum behandelt. Gegen die 92-Jährige wurde eine Strafanzeige gefertigt.

