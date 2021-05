Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Graffiti an Schule.

Lippe (ots)

Die Polizei sucht nach Zeugen für eine Schmiererei an einer Turnhalle in der Georg-Weerth-Straße. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch besprühten Unbekannte eine Wand des Gebäudes. Zeugen der Sachbeschädigung melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 5 unter der Telefonnummer 05222 98180.

