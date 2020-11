Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei; Zwei Polen mit 1,14 Kilogramm Chrystal Meth auf der Autobahn A 3 bei Hamminkeln festgenommen

Bild-Infos

Download

Kleve - HamminkelnKleve - Hamminkeln (ots)

Einen Mercedes E 220 mit österreichischer Zulassung kontrollierte eine Streife der Bundespolizei am Sonntagvormittag, 15. November 2020 um 11:15 Uhr, nach der Einreise aus den Niederlanden auf der Bundesautobahn A 3 am Rastplatz Kranekamp bei Hamminkeln. Die Insassen, zwei Polen im Altern von 31 und 33 Jahren, gaben an in Rotterdam eine Woche Urlaub verbracht zu haben. Im Verlauf der Kontrolle wurde unter dem Beifahrersitz eine Plastikbox mit 1,14 Kilogramm Crystal Meth im Wert von 88.600 EUR aufgefunden und sichergestellt. Bei dem vom 33-jährigen Fahrer vorgelegten polnischen Führerschein handelt es sich offensichtlich um eine Totalfälschung. Die Personen wurden daraufhin vorläufig festgenommen und zur Bundespolizeiinspektion in Kleve gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen hat das Zollfahndungsamt Essen die weitere Sachbearbeitung übernommen. Beide Männer befinden sich auf richterliche Anordnung in Untersuchungshaft.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Kleve

Uwe Eßelborn



Telefon: (02821) 7451-0

E-Mail: presse.kle@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW

Internet: www.bundespolizei.de



Emmericher Straße 92-94

47533 Kleve



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell