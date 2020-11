Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 21-Jähriger fragt Bundespolizist, ob er gesucht wird - Bundespolizei vollstreckt in Bochum erneut kuriosen Haftbefehl

Bochum - GelsenkirchenBochum - Gelsenkirchen (ots)

Am gestrigen Mittwoch (18. November) wandte sich ein 21-jähriger Mann an die Bundespolizei in Bochum, um zu klären, ob er gesucht werde. Anschließend nehmen die Bundespolizisten den Mann fest.

Wie schon am Vortag, vollstreckte die Bundespolizei am Hauptbahnhof Bochum einen kuriosen Haftbefehl.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4766649

Diesmal "besuchte" ein junger Gelsenkirchener die Bundespolizeiwache. Er fragte die Beamten lediglich, ob er gesucht werde.

Eine kurze Recherche später wurde er verhaftet und ihm der Haftbefehl des Essener Amtsgerichts verkündet. Dieses hatte den in Essen gemeldeten 21-Jährigen wegen Beförderungserschleichungen und Diebstählen zu einer Jugendstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt.

Bundespolizisten lieferten ihn später in die Bochumer JVA ein. *BA

