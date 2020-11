Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei beschlagnahmt Betäubungsmittel - Heroin im Gesäßbereich aufbewahrt

DüsseldorfDüsseldorf (ots)

In zwei Fällen kam es am Dienstag (17. November) im Düsseldorfer Hauptbahnhof zu einem Fund einer nicht geringen Menge Betäubungsmittel. Bundespolizisten nahmen einen Mann (41) mit rund 150 Gramm Amphetamin und einen 18-Jährigen mit 47 Konsumeinheiten Heroin fest. Beide Männer wurden vorläufig festgenommen.

Nachmittags um 15.30 Uhr wurde der 18-Jährige aus Algerien am Ausgang Bertha-von-Suttner-Platz von der Bundespolizei kontrolliert. Zuerst mussten die Beamten feststellen, dass der junge Mann keinen Aufenthaltstitel für das Bundesgebiet hatte, weshalb er festgenommen wurde. Bei einer Durchsuchung nach verbotenen und gefährlichen Gegenständen fanden die Beamten zwischen den Gesäßbacken des jungen Mannes 47 Konsumeinheiten Heroin.

Der 41-jährige türkische Staatsangehörige wurde in den frühen Morgenstunden, um 3.45 Uhr, in der Vorhalle des Düsseldorfer Hauptbahnhofs angetroffen. Er fiel den Beamten auf, weil er augenscheinlich selbst unter Betäubungsmittel stand und sehr nervös wirkte. In einer mitgeführten Sporttasche bewahrte er 150 Gramm Amphetamin und eine geringe Menge Marihuana auf.

Die aufgefundenen Betäubungsmittel wurden eingezogen. Gegen die Tatverdächtigen wird nun wegen des Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt. Der 18-Jährige muss sich zudem wegen des unerlaubten Aufenthaltes verantworten. Der 41-Jährige wurde am Folgetag entlassen. Im Falle des 18-Jährigen steht eine Richtervorführung noch aus.

