Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Als Bestohlene zur Polizeiwache - Als Verhaftete zum Gericht - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Bochum - DortmundBochum - Dortmund (ots)

Am gestrigen Dienstag (17. November) wandte sich eine 33-Jährige an die Bundespolizei in Bochum, um einen Diebstahl anzuzeigen. Hier stellte sich heraus, dass sie selber vom Gericht gesucht wird.

Gegen 15.30 Uhr besuchte eine Dortmunderin die Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Bochum. Sie erklärte den Beamten, dass sie kurz zuvor in Essen bestohlen worden sei.

Während der Anzeigenaufnahme stellte sich allerdings heraus, dass das Amtsgericht Hagen sie selber wegen Straftaten sucht, da sie der Gerichtsverhandlung unentschuldigt fernblieb.

Natürlich haben die Bundespolizisten die Strafanzeige der jungen Frau aufgenommen. Dann verhafteten sie die 33-Jährige aber und überstellten sie dem Polizeigewahrsam in Hagen, wo sie einem Haftrichter vorgeführt wird. *BA

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Pressestelle



Telefon: +49 (0) 231 56 22 47 - 131

Mobil: +49 (0) 173 71 50 710

E-Mail: presse.do@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW



Untere Brinkstraße 81-89

44141 Dortmund



www.bundespolizei.de



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell