Polizei Münster

POL-MS: Täter öffnen sechs Fahrzeuge in Gremmendorf - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Diebe öffneten in der Nacht von Donnerstag (9.7.) auf Freitag (10.7.) in Gremmendorf sechs Fahrzeuge.

Auf bislang ungeklärte Weise machten sich die Täter an den Autos zu schaffen und drangen in die Wagen ein, ohne sie zu beschädigen. Am Frankenweg und an der Straße Ketteler Ort entwendeten die Diebe neben Bargeld und einer Tasche auch ein aufblasbares Stand-Up-Paddle-Board.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

