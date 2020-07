Polizei Münster

POL-MS: LKW kommt in den Grünstreifen - Tangente von der A43 auf die A52 gesperrt

Münster / Marl (ots)

Am Freitag (10.7., 14.27 Uhr) geriet ein Lkw-Gespann am Autobahnkreuz Marl-Nord aus bislang ungeklärter Ursache rechts in den Grünstreifen und kippte um. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht. Die Ladung muss vor der Bergung abgepumpt werden. Die Tangente von der Autobahn 43 in Richtung Wuppertal auf die Autobahn 52 ist bis in die Abendstunden gesperrt. Ortskundige werden gebeten den Bereich weiträumig umfahren.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Andreas Bode

Telefon: 0251-275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell